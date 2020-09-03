Marmaris'te turistlerin odalarına maske zorunluluğunu hatırlatan kartlar konulacak

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplandı.

Toplantıda, ilçeye gelen turistlerin maske takma konusunda gerekli özeni yeterince göstermediği, bu durumun bilgi eksikliğinden kaynaklandığı değerlendirildi.

Kurul üyelerince, ilçedeki tüm konaklama tesislerinin odalarına maske uyarısını içeren kartlar yerleştirilmesine karar verildi.

Kartlarda, "Maske takmanın zorunlu olduğu ve maske takmamanın cezasının 900 lira olduğu" hatırlatılacak.