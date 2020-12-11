Marmaris'te "riskli yapı" olduğu tespit edilen apart otelin yıkımı başladı

AA

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, Hatipirimi Mahallesi'ndeki 36 odalı apart otelin depreme dayanıksız olduğu belirlendi.

Apartın hissedarlarının İzmir Bölge İdare Mahkemesine yaptıkları itirazın reddedilmesi üzerine yasal tahliye sürecinin de tamamlanmasıyla Marmaris Belediyesi harekete geçti.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri apart oteli boşaltarak iş makinesiyle yıkım işlemini başlattı.

Polis ve zabıta ekipleri yıkım sırasında güvenlik önlemi aldı.

Apart otelin hissedarları yıkıma tepki gösterdi.

Hissedarların avukatı Murat Kahveci, gazetecilere yaptığı açıklamada, binanın kentsel dönüşüme sokulması için sahte imzayla dilekçe verildiğini iddia etti.

Bilirkişilerin binanın riskli bina olmadığı yönünde tespitte bulunduğunu öne süren Kahveci, müvekkillerinin mağdur edildiğini savundu.

Apart sahiplerinin özel eşyalarını alma talebi üzerine, yıkıma bir günlüğüne ara verildi.

İlçede yıkım için yasal süreçleri tamamlanan 75 riskli binanın daha olduğu belirtildi.