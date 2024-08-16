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        Haberler Gündem Güncel Marmaris'te pazar yerinde serinleten hizmet | Son dakika haberleri

        Marmaris Belediyesi'nden esnafı ve vatandaşı serinleten hizmet

        Muğla'nın Marmaris Belediyesi, esnafın ve vatandaşların talebi üzerine pazar yerine su püskürtme sistemi kurdu; 34 noktaya da vantilatör yerleştirdi. Son günlerde sıcaklardan bunalan esnaf da vatandaş da hizmetten memnun

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 10:37 Güncelleme: 16.08.2024 - 10:38
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        Marmaris'te pazar yerinde serinleten hizmet
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        Muğla'nın Marmaris Belediyesi, sıcaklar nedeniyle ilçe merkezindeki kapalı pazar yerinde hem satış hem de alışveriş yapmanın zor olduğunu belirten esnaf ve vatandaşların talepleri üzerine serinletme sistemi kuruldu.

        Fen İşleri ve Destek İşleri müdürlüklerinin çalışmasıyla pazarın tavanına 600 metre boyunca hat çekilerek su püskürtme sistemi işler hale getirildi. Bu hatlardan belirli aralıklarla soğuk su buharı püskürtülürken iç kesimlere de 34 adet büyük vantilatör yerleştirildi.

        Pazar denetimleri sırasında bu talebi sıkça aldıklarını belirten Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, belediye olarak her zaman esnafın ve vatandaşın taleplerine duyarlı olduklarını belirterek, "Pazarcı esnafımız ve pazara alışverişe gelen vatandaşlarımızın talebi üzerine böyle bir sistem kurduk. Böylelikle pazar yerinin daha serin olmasını sağlıyoruz" dedi.

        Hizmetten ve taleplerinin yerine getirilmesinden dolayı memnuniyetlerini ileten esnaf ve vatandaşlar ise artık daha serin bir ortamda olmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

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        #yerel haberler
        #Muğla
        #MARMARİS
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