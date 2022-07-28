Marmaris'te paniğe yol açan yangın!

Son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

AA'da yer alan habere göre, Sarıana Mahallesi'nde otogar yakınında bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

Fotoğraflar: İHA