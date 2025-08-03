Marmaris'te orman yangını büyümeden söndürüldü
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
Giriş: 03.08.2025 - 20:12 Güncelleme: 03.08.2025 - 20:12
Muğla’nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Olay yerine Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın büyümeden ekipler tarafından söndürüldü.
Yangının, piknik yapan kişilerin çalıların tutuşturması sonucu meydana geldiği öğrenildi. Piknik yapan iki kişiden birinin olay yerinden kaçtığı ve jandarmanın çalışma başlattığı bildirildi.
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