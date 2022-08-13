Marmaris'te orman yangını

Marmaris'in Taşhan mevkiinde bugün saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Evlere yakın bölgede çıkan yangından yükselen dumanları fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak ve helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz ile karadan müdahale başlatıldı.