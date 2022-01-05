Marmaris'te metruk binada cansız beden bulundu

İHA

Muğla'nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi 511 Sokak ile 509 Sokak arasında kalan boş arsadaki metruk binada bir şahsın hareketsiz yattığını gören bir kişi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Metruk binanın yan tarafında bir işletmede çalışan ve cansız bedeni bulan şahıs, etrafı sürekli kontrol ettiğini ancak en son 15 gün önce baktığını belirtti. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, şahsın uzun bir süre önce öldüğü ihtimali üzerinde duruyor.

Bu arada, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu soruşturma sonucunda cansız bedenin 42 yaşındaki evsiz olarak bilinen Emrah Yeşilöz'e ait olduğu belirlendi. Yeşilöz'ün kesin ölüm nedeni, otopsi sonrasında belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.