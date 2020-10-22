Marmaris'te marketten hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı - MUĞLA

AA

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Siteler Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki marketten 35 bin lira değerinde sigara çalındığı şikayeti üzerine harekete geçti.Ekiplerin yaptığı araştırmada şüpheliler Ergün G. (60) ile Sinan G'nin (38) hırsızlıktan sonra İzmir'e gittikleri tespit edildi.İzmir'de gözaltına alınan zanlılar, Marmaris'e getirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ergün G. ve Sinan G, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Bu arada, hırsızlık anı marketin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.Görüntülerde şüphelilerin girdikleri marketten bir süre sonra ellerindeki poşetlerle çıkmaları yer alıyor.