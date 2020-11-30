Marmaris'te lüks motoryatta çıkan yangın söndürüldü

Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris Yat Limanı'nda demirli 26 metre uzunluğundaki "Letitia 2" isimli lüks motoryatın makine dairesinden dumanlar yükseldiğini gören liman görevlileri kaptanı uyardı ve durumu itfaiye bildirdi.

Bu sırada yakındaki diğer yatlar yangının sıçrama ihtimaline karşı açığa çekildi.

İtfaiye ekipleri yatın içindeki dumanı vakumlu kompresörle çekti ve yangını söndürdü.

Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri yatta inceleme yaptı.