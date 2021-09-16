AA

Hisarönü Mahallesi İnbükü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

AA'da yer alan habere göre, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 1 helikopter, 8 arazöz ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme işçileriyle alevlere müdahale ediliyor.