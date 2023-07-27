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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Yat Limanı'nda gece saatlerinde M.A., T.T. ve İ.A.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda diğer 2 kişiyi silahla vuran M.A. başına ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, M.A. ve T.T.'nin yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Yaralı İ.A.Ç. ise hastaneye kaldırıldı. Cenazeler polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.