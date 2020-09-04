Marmaris'te işletme ruhsatı olmadığı iddia edilen otel mühürlendi

AA

Marmaris Belediyesi ekipleri, İçmeler Mahallesi'nde ruhsatsız faaliyet gösterdiği öne sürülen oteli mühürlenmek için tesise gitti.

İşletme sahibi ve çalışanlarının otelin mühürlenmesini engellemek için ekiplere direnmesi üzerine Marmaris Emniyet Müdürlüğünden ekipler geldi.

Oteldeki müşteriler dışarı çıkarılarak mühürleme işlemi gerçekleştirildi. Otelde konaklayan 20'ye yakın odada kalan yerli ve yabancı turistler, başka otellere yerleştirildi.

Otelin daha önce de mühürlendiği ancak "mühür fekki (bozma)" yapılan tesisin faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi.