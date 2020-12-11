Marmaris'te imara aykırı binaların yıkımı sürüyor

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Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, imara aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen Söğüt Mahallesi'ndeki yapıların yıkım çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, yapı kayıt belgesi iptal edilen ve hukuki süreci tamamlanan iki katlı iki betonarme binanın yıkım işlemini gerçekleştirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yıkım sırasında bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, bugünkü yıkımlarla birlikte hafta başından beri aynı mahalledeki 5 kaçak binanın yıkımını gerçekleştirmiş oldu.

Yıkımların Söğüt, Bozburun ve Selimiye mahallelerinde kaçak olduğu belirlenen ve hukuki süreçleri tamamlanan diğer yapılarla devam edeceği belirtildi.

Muğla'da kaçak ve imara aykırı yapılaşmayla mücadele kapsamında, Marmaris'in yanı sıra Datça, Fethiye ve Milas ilçelerinde de bugüne kadar 190 yapının yıkım işlemlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.