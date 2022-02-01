Eski eşi ve ailesini bıçakladı: 1'i ağır 3 yaralı

İHA

Olay dün saat 21.00 sıralarında İçmeler Mahallesi Köyiçi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatma Ö, evleri temmuz ayında eski kocası tarafından kundaklandığı için annesi ve erkek kardeşinin yanına üç çocuğu ile sığındı.

Fatma Ö'nün yaşadığı eve çocuklarını görme bahanesi ile arka pencereden giren saldırgan eski koca mutfak tezgahı üzerindeki bıçak ile aileye saldırdı. Aile bireyleri kanlar içinde kendilerini sokağa atarken, çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis'i aradı.

ESKİ KAYINVALİDESİNİ AĞIR YARALADI

İHA'nın haberine göre; olayda üç kişi sağlık ekiplerince yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 57 yaşındaki Dursen K'nin göğüs bölgesinden aldığı bıçak darbesi ile hayati riskinin devam ettiği, Fatma Ö. ve kardeşi Mustafa Ö.'nün ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan saldırgan, emniyette alınan ilk ifadesinde suçunu itiraf etti.