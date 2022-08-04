Marmaris'te bıçaklı kavga: 1 ölü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi. Tepe Mahallesi'nde Selim Keleş (50) ile B.V. (55) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine B.V, Keleş'i bıçakla yaraladı.

AA'nın haberine göre; 112 Acil Servis ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesine kaldıran yaralı, kurtarılamadı. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan zanlı, gözaltına aldı.