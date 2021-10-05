Armutalan Mahallesi Seyir Tepesi mevkisinde, İskoçyalı turist Ross Alexander Chalmers (30) idaresindeki ATV arazi aracı yaklaşık 35 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada, ATV sürücüsü ile yanındaki vatandaşı Leanne Chalmers (33) yaralandı.

Sürücü kendi imkanlarıyla uçurumdan çıkarken diğer İskoç turist Leanne Chalmers'i bulunduğu noktadan Marmaris İtfaiye Amirliği ekipleri halatlar yardımıyla çıkardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı turistler hastaneye kaldırıldı.