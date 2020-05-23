Marmaris sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü - MUĞLA

AA

Kısıtlamanın ilk gününde sokak ve caddeler sessizliğe büründü.Muğla'nın turizm merkezleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinin meydanları, sahil ve yürüyüş yolları ile ünlü plajlarında da sessizlik hakim.Marmaris'te başta Atatürk Meydanı olmak üzere, 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Uzunyalı, İçmeler Plajı ve sokaklar boş kaldı.