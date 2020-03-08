Marmaris Deniz Hudut Kapısı'nda termal kameralı koronavirüs önlemi

Yoğunlukla Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan gelenlerin kullandığı Marmaris Deniz Hudut Kapısı'na, turistlerin vücut ısısının kontrolünün sağlanması amacıyla termal kamera yerleştirildi.

Hudut kapısında, ilçeye deniz yoluyla gelenlerin gerekli kontrolleri ve vücut ısısı ölçümleri yapıldıktan sonra girişlerine izin veriliyor.

Uygulama, Sahil Sağlık Denetleme Merkezi personelinin gözetiminde gerçekleştiriliyor.