Marmaris Belediye Başkanı Oktay'dan "Kovid-19 aşısında turizm bölgeleri öncelikli olsun" önerisi

AA

Oktay, Armutalan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Marmaris Belediye Meclisinin 2021 yılı ocak ayı oturumunda, Kovid-19 aşısıyla ilgili gelişmelerin umut verici olduğunu söyledi.

Geçen yıl acılı geçse de hiçbir zaman umudun kaybedilmemesi gerektiğini vurgulayan Oktay, bu senenin çok daha güzel ve iyi geçmesini umduğunu dile getirdi.

Oktay, Marmaris'in çok önemli bir turizm destinasyonu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Aşılamada turizm bölgelerinin de öncelik sıralamasına alınmasını istiyoruz. Turizm sadece Marmaris'e değil, ülkemizin ekonomisine de çok ciddi kaynak sağlıyor. Marmaris, Alanya, Antalya, Fethiye, Bodrum, Kuşadası gibi turizm bölgelerinin aşılamada öncelikli olarak değerlendirilmesi ülkemiz ve sektör açısından önem arz etmektedir. Öncelik tabii ki sağlık çalışanlarımızın. Turizm bölgeleri de inşallah öncelikli duruma getirilir. Bu durum sektör olarak bizim elimizin kuvvetlenmesine katkı sağlar."