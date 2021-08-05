Marmaris'te orman yangınlarının bittiğini açıklayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"BUNDAN SONRA BİZE DÜŞEN GÖREV"



Geçen hafta perşembe günü başlayan, nihayet 8. günde son buldu. Emeği geçen başta orman işçilerimize, itfaiye personelimize, köylülerimize, gönüllülerimize, farklı illerden buraya bize destek olmaya gelen belediye çalışanlarına, orman işçilerine çok teşekkür ediyoruz. Onlar sayesinde nihayet bu yangının önüne geçip, söndürebildik. Şu anda soğutma çalışmalarımız, tüm bölgelerde, yanan bölgelerde devam etmekte. yaralılarımızı sarmak için Osmaniye köyüne geldim. Ancak bundan sonraki süreçte hepimize düşen bir görev var. Malum ağaçlarımızı, orada yaşayan canlılarımızı kaybettik. Bundan sonra her birimiz dikkatli olacağız, çevremize çok daha fazla sahip çıkacağız. Bundan sonra Marmaris'te yaşayanlar kendi topraklarına, ata topraklarına sahip çıkacaklar. Yaralarımızı hızlı bir şekilde saracağız ve tahmin edilenlerden çok daha önce Marmaris'i güzel günlerine hep birlikte kavuşturacağız.



