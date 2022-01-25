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Marmaray seferleri ücretsiz mi? 25 Ocak Salı Marmaray seferleri kaça kadar devam edecek, ücretsiz mi?

Marmaray seferleri ücretsiz mi? 25 Ocak Salı Marmaray seferleri kaça kadar devam edecek?

İstanbul'da en büyük gündem kar yağışı ve kapanan yollar. Hafta sonu başlayan ve dün akşam saatlerinde etkisini arttırarak devam eden kar yağışı İstanbul'da pek çok sorunun meydana gelmesine neden oldu. İstanbul'da yoğun kar yağışının etkisiyle karayollarında trafik durunca vatandaşların gözleri toplu taşıma araçlarına, metro ve marmaray gibi raylı sistemlere çevrildi. Dün gece Marmaray seferlerinin ücretsiz ve sabaha kadar sürdürüleceğinin açıklanması üzerine Marmaray seferleri ücretsiz mi sorusu gündeme geldi. 25 Ocak Salı Marmaray seferleri kaça kadar devam edecek, ücretsiz mi?

25.01.2022 - 17:19 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yapılan son dakika açıklamalar İstanbulluların gündeminde. 24 Ocak Pazartesi aklşamı bir anda bastıran ve otoyollarda trafiğin durmasına neden olan kar yağışının ardından İstanbullular evlerine gidebilmek için İstanbul'da toplu taşıma aracı olmak hizmet veren Marmaray ve metro araçlarına yöneldi. 

    Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, dün gece ilk olarak Marmaray seferlerinin gece 02.00'ye kadar uzatıldığını ardından da seferlerin sabaha kadar ücretsiz bir şekilde gerçekleştiğini duyurdu. İstanbullar Marmaray ücretsiz mi, Marmaray seferleri ne zamana kadar devam edecek sorularının cevabını araştırıyor. İşte İstanbul'da yaşayan vatandaşların ilgiyle takip ettiği Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamaları ve Marmaray sefer bilgileri 

  • MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

    Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından 25 Ocak Salı günü yapılan açıklamaya göre İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferleri Perşembe gününe kadar 24 saat ücretsiz hizmet verecektir.

  • Marmaray seferleri 24 Ocak Pazartesi gecesi de sabaha kadar ücretsiz olarak hizmet vermişti. 

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