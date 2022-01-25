Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yapılan son dakika açıklamalar İstanbulluların gündeminde. 24 Ocak Pazartesi aklşamı bir anda bastıran ve otoyollarda trafiğin durmasına neden olan kar yağışının ardından İstanbullular evlerine gidebilmek için İstanbul'da toplu taşıma aracı olmak hizmet veren Marmaray ve metro araçlarına yöneldi.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, dün gece ilk olarak Marmaray seferlerinin gece 02.00'ye kadar uzatıldığını ardından da seferlerin sabaha kadar ücretsiz bir şekilde gerçekleştiğini duyurdu. İstanbullar Marmaray ücretsiz mi, Marmaray seferleri ne zamana kadar devam edecek sorularının cevabını araştırıyor. İşte İstanbul'da yaşayan vatandaşların ilgiyle takip ettiği Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamaları ve Marmaray sefer bilgileri