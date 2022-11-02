Marmaray seferleri, yapılan son dakika duyurusuyla iptal edilmesinin ardından sefelerin ne zaman normale döneceği vatandaşların gündeminden düşmüyor. 2 Kasım Çarşamba günü Üsküdar Marmaray İstasyonu'nda 'Acil durum' anonsu yapılarak tüm yolcular indirilmişti. Peki Marmaray seferleri neden durduruldu? Marmaray seferleri ne zaman normale dönecek? İşte detaylar...