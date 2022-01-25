Vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında İstanbul toplu taşıma araçları geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından daha önce açıklanan kar yağışı hafta sonundan beri etkisini arttırarak devam ediyor. İstanbul'un her bölgesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar yollarda mahsur kaldı ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 25 Ocak Salı günü saat 13.00'e kadar İstanbul'da özel araçların trafiğe çıkmasına müsade edilmeyeceğini açıkladı.

İstanbulların gözleri Marmaray, metrobüs ve metro bugün çalışıyor mu, toplu ulaşım var mı sorusuna çevrildi. İşte 25 Ocak 2022 bugün İstanbul'da Marmaray, metro ve metrobüsler seferleri iptal mi sorusunun cevabı ve İstanbul'da toplu ulaşım ile ilgili merak edilenler...