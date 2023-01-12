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Marmaray'da arıza! Seferlerde gecikme yaşandı

Marmaray'da yaşanan teknik bir arıza nedeniyle seferlerde gecikme yaşandı. Yapılan çalışmalar sonrası seferler saat 08.25'te normale döndü.

Giriş: 12.01.2023 - 08:47 | Güncelleme: ABONE OL
MARMARAY'DAN AÇIKLAMA: Son dakika - Teknik arıza giderildi, seferler normale döndü
HABERTURK.COM

Marmaray'da yaşanan sinyalizasyon arızası nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız; sinyalizasyon sisteminde oluşan teknik bir arıza sebebiyle Marmaray trenlerimiz gecikmeli çalışmaktadır. Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

NORMALE DÖNDÜ

Marmaray'dan yapılan ikinci bir açıklamada, "Teknik arıza 08.25 de giderilerek Marmaray seferlerimiz normale dönmüştür. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz" denildi.

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