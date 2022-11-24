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Marmaray'da arıza! Seferler yapılamıyor

Marmaray'da yaşanan teknik arıza nedeniyle Halkalı-Göztepe seferleri yapılamıyor. Yapılan açıklamada, Marmaray seferlerinin Feneryolu İstasyonu'nda aktarmalı olarak devam ettiği bildirildi

Giriş: 24.11.2022 - 08:20 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Marmaray'da arıza! Seferler yapılamıyor
Marmaray'da arıza! Seferler yapılamıyor
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HABERTURK.COM

Marmaray'da enerji sisteminde yaşanan arıza nedeniyle Halkalı-Göztepe seferleri yapılamıyor.

Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Değerli Yolcularımız enerji sisteminde yaşanan teknik bir aksama nedeniyle Marmaray seferleri Halkalı-Göztepe arasında yapılamamakta,
Gebze-Erenköy arasında ise gecikmeli olarak işletilmektedir. Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir" denildi.

Yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız Marmaray seferlerimiz Feneryolu İstasyonu'nda aktarmalı olarak devam etmektedir" denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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