Marmaray'da arıza! Seferler yapılamıyor

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Marmaray'da enerji sisteminde yaşanan arıza nedeniyle Halkalı-Göztepe seferleri yapılamıyor.

Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Değerli Yolcularımız enerji sisteminde yaşanan teknik bir aksama nedeniyle Marmaray seferleri Halkalı-Göztepe arasında yapılamamakta,

Gebze-Erenköy arasında ise gecikmeli olarak işletilmektedir. Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir" denildi.

Yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız Marmaray seferlerimiz Feneryolu İstasyonu'nda aktarmalı olarak devam etmektedir" denildi.