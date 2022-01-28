Bakan Karaismailoğlu, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Marmaray ile ilgili yazılı açıklama yaptı.
İstanbulluların 23 Ocak'ta başlayan ve şiddetini giderek artıran kar yağışı nedeniyle özel otomobil ve kara yolu toplu ulaşım araçları yerine raylı sistemlere yöneldiğini belirten Karaismailoğlu, "Gebze-Halkalı Hattı'nda hizmet veren ve Asya ile Avrupa kıtaları arasında en hızlı, en ekonomik ulaşım alternatifi olan Marmaray'a İstanbullular adeta akın etti." değerlendirmesinde bulundu.
Karaismailoğlu, TCDD Taşımacılık olarak yolcu talebini karşılamak üzere normal sefer saatlerinin yanı sıra 23.00 ile 06.00 arasında yarım saat aralıklarla ek seferler düzenlediklerini ve İstanbul'a 24 saat ulaşım hizmeti sunduklarını bildirdi.
"MARMARAY'DA BUGÜNE KADAR 642 MİLYON KİŞİ TAŞINDI"
Diğer ulaşım sistemleriyle entegre ve İstanbulkart aktarma sistemine dahil olan Marmaray'da en yoğun talebin Yenikapı, Sirkeci, Ayrılık Çeşmesi, Üsküdar, Bakırköy ve Söğütlüçeşme, Pendik istasyonlarında yaşandığı bilgisini veren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"1 Ocak-26 Ocak 2022 tarihlerinde toplam 10 milyon 221 yolcuyu ulaştıran Marmaray'da günlük yolcu sayısı yaklaşık 400 bine ulaşırken, kar yağışının yoğun olduğu 23 ile 26 Ocak tarihleri arasındaki 4 günde 1 milyon 250 bin kişi taşındı. Bunun 628 bini vatandaşların hizmetine ücretsiz olarak sunulan saatler arasındaki taşımalarla gerçekleşti. İstanbullu, ulaşım ihtiyacını yolların hep açık olduğu Marmaray ile sağladı."
29 Ekim 2013'ten bu yana hizmet veren Marmaray'da bugüne kadar 642 milyon kişinin taşındığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Marmaray'da 2021 yılında 115 milyon 350 bin kişi taşınırken, günlük ortalama yolcu sayısı 315 bin oldu. 2022 yılının ilk ayında ise bu sayı 400 bine ulaştı." ifadelerini kullandı.
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