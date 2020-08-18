Marmaraereğlisi Tapu Müdürlüğü çalışanları karantinaya alındı

Bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine müdürlükte çalışan diğer 12 kişi evlerinde gözlem altına alındı.

Tapu Müdürlüğü ile aynı binada bulunan kaymakamlık da dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

İşlemler Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden ilçeye geçici olarak gönderilen personel tarafından yapılıyor.

Çalışanların 14 gün evlerinde karantinada kalacağı öğrenildi.

,Mesut Karaduman