AA

Birlikten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, büyümenin yolunun çok ürün satmaktan geçtiğini belirtti.

Bu yıl için hedefledikleri 45 bin ton ürün satışına ulaşmalarının, Marmarabirlik ve üreticiler adına büyük anlam ifade ettiğini vurgulayan Asa, "Geçmişte satışları olumsuz etkileyen bütün sıkıntıları giderdik. Bundan sonra satışlar her yıl katlanarak büyüyecek. Bizim için psikolojik sınır 40 bin ton ürün satmaktı. Bunu geçen yıl başardık, 2020'de ise 45 bin ton ürün satışı gerçekleşmiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Asa, son 3 ayda Türkiye'yi karış karış gezdiklerini, her ilin dinamiklerini, tercih ettikleri ürünü ve pazarın taleplerini çok iyi bildiklerini aktardı.

Pazarlama ve Satış Müdürü Tuncay Kural ve bölge temsilcileriyle 63 ilde bayi ve müşterileri ziyaret ettiklerini belirten Asa, "Sahada yaptığımız bu görüşmeler, satışlarımıza da olumlu bir şekilde yansımıştır. Bu ziyaretlerimizde şunu bir kez daha gördük; halkımız Marmarabirlik'i tercih ediyor çünkü tüketmiş olduğu üründe güven istiyor. Marmarabirlik'in üretici kuruluşu ve bir kooperatif olması tüketiciye güven veriyor." ifadelerini kullandı.

"2022'DE 1 MİLYAR LİRA CİROYA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

Asla günü kurtarmayı düşünmediklerini, gelecekle ilgili projeleri bir bir hayata geçirdiklerini vurgulayan Asa, "Yurt içi ve yurt dışı pazarlarda tüketici memnuniyetinin artırılması için ürün çeşitliliğimizi artırdık, yeni stratejiler belirledik. Satış ağımızı genişlettik. Ticaret Bakanlığının 2019-2023 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında, 2022'de 1 milyar lira ciroya ulaşmayı hedefliyoruz.” bilgisini paylaştı.

Binlerce ortağın güç birliğiyle Marmarabirlik’in yarınlarını planladıklarına dikkati çeken Asa, şunları kaydetti:

"Güvenle büyüyen, zarar etmeyen, sürekli kar eden, karlılığı yatırıma dönüştüren Marmarabirlik, bir taraftan alımları diğer taraftan artan satış rakamları ile de geleceğe güvenle bakmaktadır. Marmarabirlik düzlüğe çıkmıştır. Yakaladığımız büyüme ile bundan sonra üreticimiz daha çok kazanacak ve buna paralel olarak da refah seviyeleri yükselecektir. Onların Marmarabirlik’ten daha büyük beklenti içinde olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Üreticilerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor."