17 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Birlikten yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 iş yılı ürün alım dönemi öncesi üreticilerin teslim edeceği zeytin miktarı ve rekolte durumlarının tespitine yönelik 16 Eylül'de başlayan rekolte beyan dönemi, 14 Ekim'de sona erecek.
Üreticilerin beyanının yanı sıra birlik bünyesindeki mühendisler, kooperatif eksperleri ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan komisyonlar da rekolte belirleme çalışmaları yapıyor.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, üreticiler ve Marmarabirlik için zor bir kampanya dönemini geride bıraktıklarını belirtti.
Geçen dönem 360 kalibre ürünün kilogramının 5 liraya alındığını hatırlatan Asa, "Aynı ürün üretici havuzundan 3 liraya satıldı. Bu da rekabet şansımızı azalttı. Bir yıl önce 12,6 liradan alınan ürünün üretici havuzlarından 13-14 liraya satıldığı ve yüzde 25 firesi düşünüldüğünde 10 liraya geldiği bilinen bir gerçektir." ifadelerini kullandı.
REKOLTE BEYAN ETMEYENDEN ÜRÜN ALIMAYACAK
Asa, 2010'dan bu yana 1 lira bile kredi kullanmadıklarını vurguladı.
Kredi kullanarak ürün alınan sistemi geri getirmeyeceklerine dikkati çeken Asa, şunları aktardı:
"Eğer kredi kullanırsak Marmarabirlik geçmişe geri döner. Ürün satışlarından geri dönüşlerle ürün bedellerinin ödendiği bir sistem kurduk. Bu sistemin devam edeceğini ve alımlarda kesinlikle kredi kullanılmayacağını bir kez daha yinelemek isterim. Son iki yılda 102 bin ton ürün alımı gerçekleştirilmiştir. Ürün alım miktarı ve fiyatların belirlenmesinde ortaklarımıza her zaman destek olduk. Şimdi ise destek olma sırası üreticilerimizde.
Geçtiğimiz yıl piyasa koşullarında özel sektörün ürün almamasından kaynaklı sıkıntı yaşanmış ve üretici, ürünün tamamını Marmarabirlik'e vermek istemişti. Bu sebeple 2019-2020 ürün alım kampanyası öncesi, üreticilerin vereceği rekolte beyanlarının çok yüksek olacağını şimdiden tahmin etmekteyiz. Marmarabirlik olarak, rekolte beyanına göre alım planımızı yapmakta ve stratejilerimizi belirlemekteyiz. Ortaklarımızdan gerçeğe yakın rekolte beyanı vermelerini bekliyoruz."
Hidamet Asa, rekolte beyanı vermeyen ortaklardan ürün alımı yapılmayacağını duyurdu.
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