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Marmarabirlik'ten yapılan açıklamaya göre, 21 Ekim 2019'da başlayan ve 8 Ocak 2020'de sona eren 2019-2020 ürün alım kampanyasında, 43 bin 500 ton alım gerçekleştirildi.
Açıklamada, ortaklara yarın 48 milyon lira ödeneceği, kalan son dilim ödemenin ise nisan ayı sonunda yapılacağı kaydedildi.
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, son 10 yılın en zor ürün alım kampanyasını yaşadıklarını belirtti.
TEK ALICI OLARAK KALDI
Son iki yıldır piyasada diğer alıcıların olmadığını, tek alıcı konumunda kaldıklarını ve ortakları desteklemek amacıyla piyasa koşullarının üzerinde bir fiyatla ürün alımlarını gerçekleştirdiklerini aktaran Asa, "Bu kampanya, Marmarabirlik için bir dönüm noktasıydı. Kuruma zarar vermeden, üreticiyi de mağdur etmeden zor bir kampanyayı geride bıraktık." ifadesini kullandı.
Asa, Marmarabirlik'in ortakların geleceğini düşündüğünü belirterek, şunları kaydetti:
"Hem yurt içi hem de yurt dışında satışlarımız her geçen gün daha da artmakta. Bazı kesimler, icraatları ve Marmarabirlik'in geldiği noktayı görmezlikten gelmekte, yapılanları basite indirgemektedir. Bir taraftan geçmiş dönemin borcu taksitler halinde ödenirken, ürün alımları kredi kullanmadan yapılmakta ve düzenli bir şekilde ödenmektedir. Kurum kar etmekte, karlılığını da yatırıma dönüştürmekte, birçok kooperatif bölgesine depolama tesisleri yapılmakta ve ilk defa öz kaynaklar ile kar payı dağıtılmaktadır."
Asa, 3 Şubat'tan itibaren gübre dağıtımına da başlanacağını bildirdi.
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