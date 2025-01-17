Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Marmara ve Sakarya havza planlarına onay | Son dakika haberleri

        Marmara ve Sakarya havzaları yönetim planları onaylandı

        Marmara Havzası Taşkın ve Sakarya Havzası Nehir Havza yönetim planlarının onaylanmasına karar verildi. Kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 11:08 Güncelleme: 17.01.2025 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmara ve Sakarya havza planlarına onay
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Marmara Havzası Taşkın ve Sakarya Havzası Nehir Havza yönetim planlarının onaylanmasına karar verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Buna göre, Marmara Havzası Taşkın Yönetim Planı ile taşkın risklerini değerlendirme ve yönetme odaklı bir yapının oluşturulması, taşkınların, insan hayatı ve sağlığı, mal, mülk, çevre, kültürel miraslar ve ekonomik faaliyetler üzerinden oluşturduğu olumsuz etkilerin önlenmesi veya azaltılması amaçlandı.

        Havzanın toplam yağış alanı yaklaşık 23 bin 500 kilometre kareyi buluyor. Havza içinde Balıkesir, Bilecek, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova'nın tamamı ya da bir kısmı yer alıyor. Planla taşkın alanları için tahliye yolları belirlendi.

        SAKARYA HAVZASI NEHİR HAVZA YÖNETİM PLANI

        Sakarya Havzası Nehir Havza Yönetim Planı ile kıyı suları dahil yer üstü ve yer altı sularının bütüncül yaklaşımla korunması ve planlanması amaçlanıyor.

        Havza, Susurluk, Akarçay ve Kızılırmak ile çevrili olup içinde Ankara, Sakarya, Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Konya, Afyonkarahisar, Kocaeli, Bolu, Çankırı, Uşak ve Düzce yer alıyor.

        BELEVİ-TİRE İL YOLU PROJESİNDE KAMULAŞTIRMA KARARI

        Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Belevi-Tire İl Yolu Projesi kapsamında bazı taşınmazlar ile üzerindeki müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına da karar verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #marmara havzası
        #sakarya havzası
        #cumhurbaşkanı kararları
        #Resmi Gazete
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sahte içkide can kaybı 37'ye yükseldi
        Sahte içkide can kaybı 37'ye yükseldi
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        DEM Parti heyetinden açıklama
        DEM Parti heyetinden açıklama
        Konut fiyatları 2024'te enflasyona yenildi
        Konut fiyatları 2024'te enflasyona yenildi
        1 kişi öldü, 2 şüpheli gözaltında! Kıraathanede kanlı kavga!
        1 kişi öldü, 2 şüpheli gözaltında! Kıraathanede kanlı kavga!
        Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi!
        Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi!
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        İşsizlik Fonu için 952 milyar toplandı
        İşsizlik Fonu için 952 milyar toplandı
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Sürücüyle tartışıp otomobilden atlayan kadın öldü
        Sürücüyle tartışıp otomobilden atlayan kadın öldü
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        83 yaşındaki kadını bıçaklayıp öldürdü!
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Rıza Akpolat tutuklu yargılanacak
        Ödem attırıyor, akne kızarıklıklarını yatıştırıyor...
        Ödem attırıyor, akne kızarıklıklarını yatıştırıyor...
        Yalın ayak mı, çorapla mı gezmeli?
        Yalın ayak mı, çorapla mı gezmeli?
        Prim borçlularına hastane açık
        Prim borçlularına hastane açık
        Habertürk Anasayfa