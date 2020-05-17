Marmara Üniversitesinde yerli taşınabilir solunum cihazı üretildi - İSTANBUL

Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Görevlisi Fatih Serdar Sayın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından aldıkları destekle yeni doğan bebekler için ilk yerli mekanik ventilatör tasarımı çalışmalarına başladıklarını söyledi.Yeni doğan ventilatörün geliştirilmesi sırasında elde ettikleri deneyim ve tecrübeleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan solunum cihazı ihtiyacını karşılamak için kullandıklarını belirten Sayın, "Üniversitemiz bünyesinde oluşturulan akademisyen ekibiyle yapılan çalışmalar sonucunda, yaklaşık 1,5 aylık sürede taşınabilir yetişkin ventilatörü SoloVent-MAXI'nin ilk örneğini ortaya çıkardık. Pandemi sürecinde cihazın üretimi için gerekli bileşenlerin temini güç olduğu için, solunum cihazının kritik bileşenlerinin tamamı yurt içinde üretilebilecek şekilde yüzde 90'a yakın yerlilik oranıyla tasarlandı." diye konuştu.Sayın, SoloVent-MAXI'nin yetişkin hastalara uygulanan solunum desteği süreçlerinde ihtiyaç duyulan temel ve hibrid solunum modlarının kullanımına imkan sağladığını vurgulayarak, şöyle devam etti:"Ayrıca hasta-ventilatör uyumunu artıran tetiklemeli eş zamanlı solunum modlarını da uygulayabiliyor. Ortaya çıkabilecek sistem arızalarının hastaları etkilemesinin önüne geçebilmek için cihazda mekanik ventilatörlerin tabi olduğu ulusal ve uluslararası standartlarda belirtilen güvenlik bileşenleri yer alıyor. Yaklaşık 4 kilogram ağırlığındaki cihaz, dahili bataryası sayesinde sekiz saate kadar harici bir elektrik kaynağına ihtiyaç duymadan çalışabilecek şekilde tasarlandı. Ambulans taşıtının elektriği veya şehir şebekesiyle de çalışabiliyor. Piston sürüşlü yapısı sayesinde harici basınçlı tıbbi gaz hattına ihtiyaç duymayan SoloVent-MAXI, pandemi döneminde kurulması muhtemel acil müdahale sahalarında, sahra hastaneleri ve hatta hastaların ambulanslarda nakli sırasında solunumu desteklemek için kullanılabilecek."Taşınabilir yetişkin solunum cihazını ay sonunda kutulanabilir hale getireceklerini dile getiren Sayın, "Cihazın seri üretimi ve tıbbi lisanslarının alınabilmesi için Sağlık Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile destek görüşmelerine devam ediyor. Bunun yanında üretim için hem kamu hem de özel kuruluşlarla iletişim halindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.
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