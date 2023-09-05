Marmara'nın son oksijen deposu kayıt ve koruma altına alınıyor

REKLAM advertisement1

'Denizlerin Geleceği: Deniz Çayırları' projesine ilişkin Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Gamze Yalçın ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk'ün katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi.

"DENİZ ÇAYIRLARINA YÖNELİK FARKINDALIĞI ARTIRMAK ÖNEMLİ"

Gamze Yalçın, toplantıda yaptığı konuşmada "Tabii üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz için sudaki yaşamı koruma hedefi büyük önem taşıyor. Aslında dünya bizim, gelecek bizim diyerek bugüne kadar bu hedef özelinde çok sayıda çalışmaya imza attık" ifadelerini kullandı.

Yalçın, TÜDAV'ın 26 yıldır denizlerimizin korunması için bilimsel bir ağ oluşturarak, ekolojik durumun izlenmesi, sorunların tespiti ve çözüm önerilerine uzanan pek çok değerli projeye ve çalışmaya imza attığını belirterek "Şimdi biz de denizlerimizin geleceği için deniz çayırlarının korunması özelinde beraberce çok önemli bir yolculuğa çıktık. Denizlerimizin oksijen deposu olan deniz çayırları kirlilik ve konuyla ilgili farkındalık eksikliği nedeniyle günümüzde oldukça azalmış durumda. Nasıl ki gezegenimizin akciğerleri olan ormanlarımızı korumak gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için önemliyse deniz çayırlarını yaşatmak da aynı ölçüde kritik. Deniz çayırları, oksijen üretim kapasitesine sahip oldukları için denizlerin akciğerleri konumunda bulunuyor ve denizsel organizmaya yaşam ortamı sağlıyor. Bu konuda yürütülecek çalışmalarda projenin kendisi kadar toplumda deniz çayırlarına yönelik farkındalığın ve bilincin artırılması da önem taşıyor" dedi.

"DENİZLERİMİZİN KORUNMASINA YÖNELİK SORUMLULUK ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na katkı sağlamak için iş planlarında sürdürülebilirliği en üst düzeyde ve stratejik öncelikler arasında ele aldıklarını belirten Yalçın, 14. madde olan 'Sudaki Yaşam' başlığı altındaki hedeflerin, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz için önemine dikkat çekti.

Bu amaca yönelik bilimsel bilginin artırılmasına ve araştırma kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı ana hedeflerinden biri haline getirdiklerini söyleyen Yalçın "İlk olarak yine TÜDAV tarafından 3. kez düzenlenen Marmara Denizi 2022 Sempozyumu'na ev sahipliği yaptık. Savaş Karakaş yapımcılığında önce müsilajın bölgedeki canlı yaşamına etkilerinin anlatıldığı ve çözüm önerilerinin sunulduğu "Bir Umut Marmara" belgeselini, ardından ilk bölümü kısa süre önce yayımlanan "Sudaki İzler Masmavi" belgeselini hayata geçirdik. Diğer yandan deniz kirliliğini azaltacak yatırımlara finansman sağlamak üzere "Denizleri Koruyalım Kredisi"ni hazırlayarak, denizlerimiz için önemli kirlilik kaynağı olan atıkların önlenmesine katkıda bulunduk. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bünyesindeki Deniz Bilimleri Enstitüsü'yle iş birliği yaparak Türkiye'de ilk kez kullanılan insansız su altı planörü glider cihazı Deniz Kâşifi'ni kendilerinin kullanımlarına sunduk. Önümüzdeki dönemde de denizlerimizin ve biyoçeşitliliğin korunmasıyla ilgili sorumluluk almaya devam edeceğiz" dedi.

Yalçın, İş Bankası olarak teknolojiyi her alanda ilişkilendirmek gerektiğinin bilincinde olduğunu belirterek tarım ve teknolojiye yönelik çalışmaları bir arada yürüttüklerini ifade etti ve "Önemli olan kalıcı etki için ne gerekiyorsa yapmak" dedi.

REKLAM

"MARMARA'DA OKSİJEN ÜRETEN FABRİKALAR"

Basın toplantısında konuşan TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk ise projenin kritik öneme sahip olduğunu belirterek deniz çayırlarını 'Marmara'da oksijen üreten fabrikalar" olarak tanımladı.

Öztürk, deniz çayırlarına yönelik geçmişte Göcek ve Dalaman'da da çalışmalar yapıldığını ancak çalışmaların takibinin yeterince yapılmadığını belirterek deniz çayırlarının tespiti için fizibilite çalışmalarının yapılmasının gerekliliğine ve önemine vurguda bulundu.

"EKOSİSTEME SAĞLADIĞI EKONOMİK FAYDA TARIMSAL ALANLARIN KATKISINDAN BÜYÜK"

Öztürk deniz çayırlarının ekosisteme sağladığı ekonomik fayda ile ilgili yapılan çalışmalara göre bu türün katkısının tarımsal alanların sağladığı faydadan daha fazla olduğunu da işaret etti. Prof. Dr. Öztürk, deniz çayırlarının ekosistemdeki yerine ilişkin ise, "Ömrünü tamamlayan Posidonia yaprakları akıntı ve dalgalarla kıyıda banketler oluşturur. Bu yapılar kıyı çizgisini korur, erozyonu önler pek çok deniz canlısının yaşamını sürdürmesini sağlar. Posidonia oceanica ayrıca, deniz zemininde sık çayırlar oluşturarak birçok canlıyı üzerinde barındırır ve otla beslenen canlıların besin kaynağını oluşturur. Tüm bunlara ek olarak barınma, korunma, yumurtlama ve üreme noktasında da birçok canlıya ev sahipliği yapar. Karbon tutma özellikleri sayesinde ise iklim değişikliği ile mücadele eder" diye konuştu.

REKLAM

FARKINDALIK EĞİTİMLERİ DE VERİLECEK

Prof. Dr. Öztürk, deniz çayırlarının günümüzde başta evsel ve endüstriyel atıklar olmak üzere yoğun kıyı kullanımı sonucu tahribat, zemin tarayıcı yöntemlerle avcılık, gemilerin ve teknelerin attıkları çıpalar, yetiştiricilik faaliyetleri, turizm ve günlük turistik faaliyetler nedeniyle ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğunun altını çizdi. 'Denizlerin Geleceği: Deniz Çayırları' projesi ile Erdek, Paşalimanı Adası'nda deniz çayırlarının bulunduğu alanın sınırlarının belirleneceğini ve haritalanacağını aktaran Prof. Dr. Öztürk ayrıca, çayırların olduğu bölgelerden başta istilacı türlerden deniz salyangozu olmak üzere yabancı türlerin yapılacak dalışlarla toplanacağını ve ekosistemin yerli sahiplerine bırakılacağını ifade etti.

Tür çeşitliliğinin ortaya çıkarılacağını, deniz çayırlarının bulunduğu alanların tanınması ve fark edilmesi amacıyla şamandıralama ve mapa için fizibilite çalışmalarının gerçekleştirileceğini anlatan Prof. Dr. Öztürk, balıkçıların avlanırken deniz dibindeki kayalıklara takıldığı için denize bırakmak zorunda kaldığı "hayalet ağların" da temizleneceğini belirtti. Projenin kamuoyunu bilinçlendirme hedefi de bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Öztürk; "İlk ve orta öğretim seviyesinde 30 okulda farkındalık eğitimleri vereceğiz. Marmara'da kalan son deniz çayırlarını korumak gelecek nesillere karşı bir sorumluluğumuz ve bunu yapmak için çaba gösteriyoruz" dedi.

1 METREKARESİ GÜNDE 14 LİTRE OKSİJEN ÜRETİYOR

Posidonia oceanica deniz çayırları Akdeniz'de 11 ila 29 °C arasındaki sıcaklıklarda, tuzlu ve temiz sularda 0 ila 45 metre derinlikler arasında dağılım gösteriyor.

Fotosentez ile suyun oksijence zenginleşmesini sağlayan bu çiçekli bitkiler; uzun yaprakları, yatay uzanan gövde ve kökleriyle sudaki askı yüklerini ve sedimentasyonu tutup zemin hareketlerini düzenliyor. 1 metrekare alanı kaplayan Posidonia oceanica deniz çayırları günde 14 litre oksijen üretebiliyor; 1 hektarı ise yılda 1024 ton karbon tutabiliyor.