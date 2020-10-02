"Marmara'nın ceviz ambarı"nda hasat mesaisi başladı

AA

Sabah erken saatlerde tarlalarına giden üreticiler, traktör yardımıyla silkeleyerek cevizleri yere döküyor.

Cevizi, yeşil kabuğuyla satışa hazırlayan çiftçiler, çuvalladıkları ürünü belirli alanlarda toplayıp tüccarlara satıyor.

Gölpazarı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Denizli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İklim şartlarına göre bu yıl üründen memnunuz. Ürünümüz iyi, verim güzel." dedi.

Ürünlerinin yerli olması nedeniyle ön planda tutulmasını istediklerini dile getiren Denizli, "Bilecik cevizi tüm Türkiye'de kalitesiyle bilinir. Yeni başlayan hasatla, dışarıda olan tüm üreticiler köylerine geldi. Güzel bir hareketlilik yaşanıyor. Her gün tarlalarda ceviz toplanıyor. Her gece buradan 3 tır dolusu ceviz sevkiyatı yapılıyor. Bu da ortalama 60 ton demek. Üreticiler kendileri de satıyor. Toplamda günlük 120 ton cevizimiz satılıyor." diye konuştu.

- Tüccar ürünü tarladan alıyor

Ceviz üreticisi Ali Şahin de ilçede 25-30 yıl önce başlayan aşılı ceviz uygulamasının önemli bir geçim kaynağı haline geldiğini ifade etti.

Cevizlerini katma değerli ürünlere çevirmek istediklerini belirten Şahin, "Gölpazarı artık Marmara'nın ceviz ambarı diyebiliriz. Güzel bir potansiyele ulaştık. Bu yıl verim güzel." dedi.

Fahri Yıldırıcı da ailecek hasat yaptıklarını söyledi. Bu yıl geçen yıla kıyasla rekoltenin fazla olduğunu dile getiren Yıldırıcı, "Çok şükür memnunuz, zararımız yok. Bursa, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'dan tüccarlar geliyor, tarlada onlara satış yapıyoruz." ifadelerini kullandı.