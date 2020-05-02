AA

Yağışların, yarın da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji, ayrıca yağışların oluşturabileceği, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yaptı.