Marmara'da müsilaj sorunu bitti mi?

Türkiye İş Bankası, deniz kirliliği ve Marmara Denizi’nde yaşanan müsilajmüsilaj sorununa dikkat çekmek ve bu alandaki bilimsel çalışmalara destek olmak amacıyla, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın düzenlediği Marmara Denizi 2022 Sempozyumu’nun ana sponsorluğunu üstlendi.

Sempozyum sadece Marmara için değil, Karadeniz, Ege ve Akdeniz için de önem taşıyor.

8-9 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen Sempozyum’daSempozyum’da müsilajmüsilaj, deniz kirliliği, biyoçeşitlilikbiyoçeşitlilik, balıkçılık ve deprem gibi konular kapsamlı bir şekilde ele alındı.

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Sempozyum ile ilgili bazı önemli başlıklara aşağıda yer veriyoruz. İş Bankası’nın bu inisiyatifinin yanında Denizleri Koruyalım Kredisi ile denizlerdeki kirlilik sorununun çözümüne katkı sağladığını, ayrıca Savaş Karakaş tarafından hazırlanan Bir Umut Marmara Belgeseli ile bu konudaki farkındalığı artırdığını da hatırlatalım.

Geride bıraktığımız 2021 yılının içimizi acıtan, önemli konularından biri de Marmara Denizi'nde görülen müsilajmüsilaj oluşumuydu. Derin sulardan yüzeye kadar çok geniş alanlarda etkili olan müsilajmüsilaj, iç denizimiz Marmara'nın içler acısı durumunu gözler önüne serdi. MüsilajınMüsilajın bir süredir deniz yüzeyinde görülmemesi sorunun bittiği anlamına mı geliyor? Bölgede başka hangi sorunlar var? Marmara Denizi'ni ne kadar tanıyoruz? Batıkların durumu, olası bir depremin veya tsunaminintsunaminin yaratabileceği etkiler hakkında neler biliyoruz? İstanbul'un lüferine ne oldu?

Gelin hep birlikte Marmara Denizi'nde neler oluyor, bilim insanları hangi konular üzerinde çalışıyor kısaca göz atalım...

MÜSİLAJ BİTTİ Mİ?

Marmara Denizi'nde 2007 yılında başlayan ve 2021 yılında da yoğun olarak devam eden müsilajınmüsilajın son durumu, dağılımı, nitelikleri, ekosisteme ve deniz ulaşımına verdiği zararlar, bilim insanlarının üzerine çalışmalar yürüttüğü konuları oluşturuyor.

Ülkemizin yegâne iç denizi ve diğer denizler için bir biyolojik koridor olan Marmara’nın korunması, Ege ve Karadeniz’in de korunması anlamına geliyor. Bu nedenle biyolojik koridorun korunması, hayati bir konu olarak karşımıza çıkıyor.

DEPREM VE TSUNAMİ ETKİSİ

İstanbul'da gerçekleşmesi olası bir büyük depremde Marmara Denizi ve çevresinin nasıl etkileneceği, uzmanların üzerinde derinlemesine çalıştığı konuların başında geliyor. Deprem olasılığı, etkilenme alanları, yapılması gereken hazırlıklar, afet yönetimi, fay hatlarının takibi gibi konuların yanı sıra olası depremin bir tsunamitsunami yaratıp yaratmayacağı, etkilerinin neler olacağı da kapsamlı çalışmaların yürütüldüğü konular arasında yer alıyor.

MARMARA DENİZİ’NDE BALIKLAR İÇİN HAYAT ÇOK ZOR

Marmara’da son yıllarda artan tesadüfi avcılık nedeniyle tehdit altında bulunan Camgözlerin (AcanthiasAcanthias vulgarisvulgaris) yanı sıra ülkemizde 17 tür köpek balığı daha koruma altında. Karadeniz'de de aşırı avcılık nedeniyle Camgözlerin sayısında azalma kaydediliyor. Uzun ömürlü ve yavaş büyüyen bir tür olan köpek balıklarının denizi yaşamının önemli aktörlerinden biri olduğunu unutmamalıyız. Marmara’da tehlike altında bulunan bir diğer balık cinsi ise lüfer… Eskiden Marmara Denizi - İstanbul denince akıllara lüfer gelirdi ancak bugünlerde ne yazık ki lüferlerin sayısı da bilinçsiz ve aşırı avlanma nedeniyle azalıyor. "İstanbul'un balığı" lüferi siz en son ne zaman gördünüz?

PİNA ÖLÜMLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

PinalarPinalar hem ülkemizde hem de bütün Akdeniz’de koruma altında olan deniz canlılarıdır. Deniz tabanına bağlı, yarı gömülü bir şekilde yaşamlarını sürdüren pinalarınpinaların boyları 80 cm’yi buluyor. Suyu süzerek elde ettikleri organik maddelerle beslenen pinalarpinalar, yarım metreden 40 metreye uzanan bir yaşam alanında yaklaşık 40 yıla yakın yaşayabiliyor. Marmara Denizi'ndeki yaşam dengesi açısından önemli görevler üstlenen pinalarınpinaların son dönemde yaşadığı toplu ölümler dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Toplu ölümlerin, kara kökenli kirlilikten ve bir tür parazitten kaynaklandığı düşünülüyor.

MERCANLARIN KORUNMASI

Marmara Denizi’nde tehlike altında bulunan deniz canlıları sadece balıklar değil, sert ve yumuşak mercanlar da çeşitli tehditlerle karşı karşıya. Marmara’nın ortası dokunulmamış bir mercan ormanlığı. Siyah mercanlar, yoğun çabalar sonucunda koruma altına alınabildi ancak halen risk altında bulunuyor. Çanakkale Boğazı’nda bulunan sert mercanlar ve İstanbul Adaları’ndaki yumuşak gorgonlargorgonlar müsilajdanmüsilajdan nasıl etkilendi? Mercanları iç denizimizde nasıl bir gelecek bekliyor? Ege Denizi’nden bölgeye mercan nakli yapılması mümkün mü?

DENİZ ÇAYIRLARI

Denizlerin akciğeri olarak bilinen ve çok miktarda oksijen üreten deniz çayırları, Marmara Denizi'nin küçük bir bölgesinde yer alıyor. Bu alanın korunmasının da öncelikler arasına alınması gerekiyor.

YABANCI TÜRLER ZARAR VERİYOR

Marmara Denizi’nin biyolojik koridor özelliği bölge için hem zenginlik hem de risk oluşturuyor çünkü farklı denizlerden gelen gemilerin balast sularıyla Marmara'ya taşınan deniz canlıları, mevcut ekosistemi tehdit edebiliyor.

Öyle ki bölgeye Kızıldeniz’den gelen yabancı deniz canlıları tespit edilmiş durumda; mavi yengeç bunlardan sadece biri. Marmara Denizi'ne giren yabancı deniz canlıları ekosistemi değiştirmekle kalmıyor, balıkçılığa da zarar veriyor; bu durum aynı zamanda bir biyogüvenlikbiyogüvenlik sorunu olarak da karşımıza çıkıyor.

DENİZİN HAVA KİRLİLİĞİ

Marmara gibi gemi trafiği yoğun denizlerde hava kirliliğine rastlanabiliyor; gemilerin saldığı asitli gazlar, hava kirliliğine ve asit yağmurlarına dönüşüyor. Kalabalık bir yaşam alanının ortasında yer alan Marmara, bu yönüyle de bilim insanlarının gündeminde yer alıyor.

BATIKLARIN DURUMU

Marmara Denizi’nin 73 metre derinliğinde bir Avustralya denizaltısı (AE-2) bulunduğunu biliyor muydunuz? Birinci Dünya Savaşı sırasında bu denizaltı, Sultanhisar tarafından batırıldı ve mürettebat esir alındı. KarabigaKarabiga açıklarında yer alan batık, sessiz bir şekilde akıbetini bekliyor. Geçmişten bugüne çok sayıda savaşa tanıklık eden, her yıl binlerce geminin geçiş yaptığı Marmara'da birçok batık yer alıyor. Batıkların yarattığı tehlikeler neler, çıkarılmaları durumunda neler olur? Arkeolojik batıkları yeterince tanıtabiliyor muyuz? Dalış turizmi için uygun batıklar hangileri? Bir ulusal batık arşivimiz bulunuyor mu?

Tüm bu başlıklar çerçevesinde Marmara Denizi’nin, üzerinde özenle çalışılması gereken hassas sorunlara sahip, büyük bir ekosistem olduğunu görüyoruz. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın düzenlediği ve Türkiye İş Bankası’nın sponsor olduğu Marmara Denizi 2022 Sempozyumu’nda tüm bu konular değerlendirildi. Marmara Denizi konusunda ulusal ve uluslararası ölçekte özgün çalışmalar yürüten araştırmacıların katıldığı etkinlikte müsilajmüsilaj, kirlilik, biyoçeşitlilikbiyoçeşitlilik, balıkçılık, deprem, Türk Boğazları ve deniz ulaşımı konuları, farklı disiplinlerce kapsamlı bir şekilde ele alındı.

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