Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hayırsızada önlerinde makine arızası nedeni ile sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan balıkçı teknesi, KIYEM-4 botumuzca yedeklenerek Marmara Balıkçı Barınağı’na emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

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