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        Haberler Gündem Hava Durumu Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli | Son dakika haberleri

        Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli

        Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 16:37 Güncelleme: 29.12.2024 - 16:46
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        Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli
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        Tekirdağ ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran poyraz fırtınası, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

        Şiddetli rüzgar nedeniyle uluslararası yük taşımacılığı yapan bazı büyük konteyner gemileri denizin açıklarında demirlerken, balıkçı tekneleri limanlara demir atmak zorunda kaldı.

        Denizde dalga boyu yer yer yükselirken yetkililer, denizcilere fırtına etkisi geçene kadar tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

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