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        Haberler Gündem Marmara Denizi'nde peş peşe korkutan depremler! 27 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

        Marmara Denizi'nde peş peşe korkutan depremler! 27 Ocak Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri yaşadığı il ve ilçede sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile paylaşılıyor. 27 Ocak Cumartesi gece saatlerinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Marmara Denizi'nde peş peşe 3 deprem meydana geldi. İşte 27 Ocak 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2024 - 08:29 Güncelleme: 27.01.2024 - 08:29
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        • 1

          Son dakika deprem haberleri yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşların gündeminde yer alıyor. 27 Ocak Cumartesi günü Türkiye ve yakınında meydana gelen depremler Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile güncellendi. Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre Marmara Denizi ve Aydın'da deprem meydana geldi. İşte 27 Ocak 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        • 2

          MARMARA DENİZİ'NDE PEŞ PEŞE DEPREMLER!

          Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde 3.2, 3.3 ve 3.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

          Saat 05.19'da Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 12.5 kilometre derinliğinde kaydedildi. Kandilli Rasathanesi saat 06.17'de 3.3'lük, 06.27'de ise 3.1'lik iki deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

        • 3

          AYDIN 2.9 İLE SALLANDI!

          27 OCak Cumartesi günü saat 07:31'de Aydın Germencik'te 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        • 4

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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