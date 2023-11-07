Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedildi! İşte 7 Kasım son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılmaya başlandı. 7 Kasım günü Marmara'da meydana gelen korkutucu depremin ardından gözler son depremler listesine çevrildi. AFAD tarafından yayınlanan bilgilere göre Marmara'da 4 büyüklüğünün üzerinde deprem oldu. İşte 7 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
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Son dakika deprem... Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. 7 Kasım Salı akşamı Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem İstanbul'da da paniğe neden oldu. İşte 7 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem listesi...
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MARMARA DENİZİ'NDE KORKUTAN DEPREM!
AFAD: Marmara Denizi'nde saat 23.05'te yerin 4.3 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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