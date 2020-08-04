AA

Avşa’dan dün 16.00’da hareket eden arabalı yolcu taşımacılığı yapan özel bir firmaya ait gemi, Marmara Adası yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı.

AA'nın haberine göre; bir süre sonra olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, gemiyi tahlisiye araçlarıyla Zeytinburnu’ndaki Zeyport limanına yanaştırdı.

Yaşanan arıza nedeniyle yolcular tepkilerini dile getirdi.