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        Haberler Yaşam Marmara Denizi mercanlara nefes oluyor

        Marmara Denizi mercanlara nefes oluyor

        Marmara Denizi'nde biyoçeşitliliğin gelişimini desteklemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla geliştirilen projeyle, mercanların çoğaltılması ve korunması amaçlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 14:58 Güncelleme: 26.09.2024 - 15:00
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        Marmara Denizi mercanlara nefes oluyor
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        Dünyada kendi iç denizine sahip tek ülke olan Türkiye'nin göz bebeği Marmara Denizi; Karadeniz, Ege ve Akdeniz arasında hayati öneme sahip biyolojik bir koridor niteliği taşıyor.

        Bu kapsamda Marmara Denizi'nde biyoçeşitliliğin gelişimini desteklemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 2022 yılında Anadolu Efes ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği'nin (DYKD) iş birliğiyle Denize +1 Nefes projesi hayata geçirildi.

        Proje ile 'denizlerin yağmur ormanları' olarak nitelendirilen ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan mercanların çoğaltılması, korunması ve Marmara Denizi'ndeki su altı yaşamıyla birlikte biyoçeşitliliğin zenginleştirilmesi hedefleniyor.

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        Projenin ilk fazında dalgıçlar, doğal yaşamından kopmuş ve zarar görmüş mercanları Marmara Denizi'ndeki Tavşan Adası açıklarında kesin korunacak hassas alan ilan edilmiş olan bölgeye nakletti ve yeni mercan bahçeleri oluşturdu.

        Projenin ikinci fazında, nakledilen mercanların gelişimi ve yarattığı etkinin 7/24 canlı izlenebilmesi ve kayıt altına alınması için denizin 30 metre altına kamera sistemi kuruldu.

        Üçüncü fazda ise sıra Marmara Denizi'ndeki biyoçeşitliliğin sesine kulak vermeye geldi. Dalgıçların su altına yerleştirdiği ses kayıt cihazlarıyla canlıların sesi kaydedildi.

        Deniz ve doğa dostu müzisyen Mercan Dede, bu kayıtlardan ilham alarak "Mercanların Senfonisi" eserine hayat verdi.

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        #Marmara Denizi
        #Mercan
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