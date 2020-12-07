Ülkemize daha nadir gelen martı ve dalgıç türleri var. Onları fotoğraflamak hayalim. Ne var ki bu yıl da kış mevsimi, normallerin üzerinde sıcak seyrediyor. Beklediğim bu türler, kuzeyden güneye daha geç iniyorlar bazen de inmiyorlar" diye konuştu.