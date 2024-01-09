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        Haberler Gündem Marmara Denizi 3.2 ile sallandı! 9 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile deprem mi oldu, nerede?

        Marmara Denizi 3.2 ile sallandı! İşte 9 Ocak Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 9 Ocak Salı günü için yayınlandı. Kandilli ve AFAD tarafından açıklanan verilere göre Marmara Denizinde deprem oldu. İşte 9 Ocak 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 07:42 Güncelleme: 09.01.2024 - 07:42
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        • 1

          Kandilli ve AFAD son depremler listesinde yer alan verilere göre 8 Ocak'ta Akdeniz Gökova Körfezinde meydana gelen 3.1'lik depremin ardından Malatya Pütürge ise 4.4 büyüklüğündeki depremle sallanmıştı. 9 Ocak Salı günü sabahın ilk saatlerinde ise Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 9 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

        • 2

          PEŞ PEŞE KORKUTAN DEPREMLER!

          Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre son depremlerin merkez üssü, saatleri ve büyüklükleri şu şekilde;

          9 Ocal Salı günü saat 04:56'da Marmara Denizi Gemlik Körfezinde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu. Meydana gelen depremin derinliği 1.1 km olarak açıklandı.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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