10 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Marmara Denizi'nde avlanan balıkçı teknelerine gece saatlerinde denetim yapıldı. Denetimlere, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri ile sahil güvenlik, deniz polisi ve Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı. DHA'nın haberine göre; Avlanan teknelere, sahil güvenlik botlarıyla yanaşan ekipler, teknelerin ve balıkçıların evraklarını inceledi. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gürpınar Su Hali'ne giden ekipler, balık boylarını da ölçerek avlanmanın yasal koşullara uygunluğunu kontrol etti.
CEZALAR ARTTI
Denetimler sırasında açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Evrak kontrollerinde yeşil ruhsat dediğimiz ruhsatlarına bakıyoruz. Balıkçı teknelerinin geçerlilik süresi var mı yok mu ona bakıyoruz. Su ürünleri faaliyetlerinde bulunanların sarı ruhsat dediğimiz profesyonel balıkçılık yaptıklarına dair onlara bakıyoruz. Evraklarının geçerlilik sürelerine bakıyoruz. Bir de elektronik seyir defterlerine baktık. Sahil Güvenlik komutanlığı ekipleri de kendi denetimlerini gerçekleştirdi. Yeni su ürünleri kanunuyla birlikte bundan sonra el konulan balıklara piyasaya arz edilmiyor. Yem fabrikalarına satılamazsa hayır kurumlarına bağışlanıyor. Sürdürebilir balıkçılığı sağlamak için geçmişte bin 635 lira ile 5 bin lira arasında olan cezalar 5 bin ile 50 bin lira arasına çıkartıldı" dedi.
53 TON BALIĞA EL KONULDU
Denetimlerde, 3750 kasa istavrit, 31 kasa mezgit, 32 kasa hamsi, 99 kasa kefal, 21 kasa lüfer, 30 kilogram köpek balığı ve 1 tane vatoz balığı olmak üzere toplamda 53 ton balığa el konuldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!