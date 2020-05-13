Marmara'da "sıcak hava dalgası" uyarısı

AA

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre bölgede hava sıcaklığı, cuma gününden gelecek hafta ortasına kadar hissedilir derecede artacak.

Bölgede sıcaklığın, mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği, uzun yıllardır kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini aşabileceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlardan kronik rahatsızlığı bulunanlar ile çocuk ve yaşlıların aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları isteniyor.