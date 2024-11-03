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        Marmara'da fırtına engeli

        Çanakkale Boğazı, etkili olan fırtına ve rüzgar nedeniyle bazı gemiler için çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 17:34 Güncelleme: 03.11.2024 - 17:34
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        Marmara'da fırtına engeli
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        Çanakkale Boğazı, etkili olan fırtına ve rüzgar nedeniyle maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemiler için çift yönlü olarak, transit gemi geçişlerine kapatıldı.

        DHA'nın haberine göre Çanakkale Boğazı’nda etkili olan fırtına ve kuvvetli akıntı deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

        Fırtına ve akıntı nedeniyle saat 16.00 itibariyle maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemiler için çift yönlü olarak, transit gemi geçişlerine kapatıldı.

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