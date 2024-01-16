MARMARA'DA DEPREM

SON DEPREMLER LİSTESİ 14 OCAK | Olası İstanbul depremi nedeniyle yakından depremsellik açısından yakından izlenen Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde meydana gelen deprem tedirginliğe neden oldu. AFAD tarafından kaydedilen verilere göre Tekirdağ açıklarında 2.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndaki Bolu ve Düzce'de de meydana gelen depremler de tıpkı Tekirdağ açıklarındaki deprem gibi tedirginliğe yol açtı. İşte AFAD ve Kandilli 16 Ocak son depremler listesi...