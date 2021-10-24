DHA

Tekirdağ ve Çanakkale'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle deniz trafiğinde aksamalar yaşandı. Marmara Denizi'nin Tekirdağ'ın Şarköy, Çanakkale Boğazı kesiminde etkili olan yoğun siste görüş mesafesinde düşüş yaşandı.

DHA'nın haberine göre, yoğun sis nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi geçişlerini kapatıldı. Boğazın kapatılmasıyla birlikte Marmara Denizi'nden Ege Denizi'ne boğazdan geçiş yapacak gemiler, Şarköy açıklarında demirledi.

Sisin öğle saatlerinde dağılmasının ardından Çanakkale Boğazı yeniden açılmasıyla birlikte demir alan gemiler yollarına devam etti.

Yoğun sis nedeniyle, sabah saatlerinde Tekirdağ'ın Şarköy ile Çanakkale'nin Gelibolu ilçeleri arasında Ukrayna'da Çin´e seyir halinde olan 299 metre boyundaki dökme demir cevheri yüklü `Benitamou´ isimli gemi ile Bulgaristan'dan Mısır'a giden 172 metre boyundaki buğday yüklü `BC Vanessa´ isimli gemi çarpışmıştı.