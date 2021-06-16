Marmara'da deniz dibindeki yoğun müsilaj görüntülendi

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Yaklaşık 30 metre derinlikte gerçekleşen dalış sırasında müsilajın geniş bir alanda ve deniz suyunun tamamına yoğun bir şekilde dağıldığı gözlendi. Ercan Akpolat, Serço Ekşiyan, Ateş Evirgen ve AA Foto Muhabiri Şebnem Coşkun'dan oluşan dalış ekibi Tavşan Adası olarak da bilinen Neandros açıklarında denizdeki müsilajın ulaştığı boyutu görüntüledi.

Dalış sırasında görüş mesafesinin sıfıra yakın olduğu ve bir ay önce gerçekleşen dalışa göre yoğunluğun kat kat fazla olduğu, su altındaki kaya oluşumları üzerinde de yoğun şekilde müsilajın örümcek ağı görünümüne sahip olduğu görüldü.